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Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Глава держави зазначив, що Україна завжди буде вдячна своїм Героям і завжди берегтиме памʼять про те, що зробили наші Герої.

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв, 19 січня 2024
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 19 січня, президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. 

Глава держави зазначив, що Україна завжди буде вдячна своїм Героям і завжди берегтиме памʼять про те, що зробили наші Герої. 

“Кожен із наших героїв – Героїв України – заслуговує на найвищу шану та вдячність нашої держави й усіх наших людей. Це воїни, чия хоробрість є порятунком для України та справедливим покаранням для російських окупантів”, – сказав президент. 

Житлові сертифікати з рук Президента отримали 19 родин Героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну під час повномасштабної російської агресії. Ще 11 Героїв України одержали сертифікати особисто.

Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України зі складу ЗСУ: підполковнику Віталію Савичу, молодшому сержанту Ігорю Левченку, майору Олексію Гребенщикову, старшому лейтенанту Кирилові Агасиєву, майору Андрію Царенку, майору Миколі Любарцю, підполковнику Дмитру Шумакову, полковнику Євгену Шаматалюку; зі складу Національної гвардії України: майору Вадиму Ященку, капітану Євгенію Громадському, старшому лейтенанту Льву Пашку.

Сертифікати на квартири від Глави держави також отримали члени родин полеглих Героїв України з числа військовослужбовців ЗСУ: полковника Сергія Котенка, молодшого лейтенанта Вадима Блищука, полковника Олександра Григор’єва, старшого лейтенанта Віталія Бондарука, солдата Олександра Лук’яновича, головного сержанта Олексія Сенюка, лейтенанта Владислава Українця, капітана Єгора Середюка, головного сержанта Володимира Дудченка, майора Павла Сбитова, сержанта Андрія Ханіна, молодшого сержанта Святослава Алексапольського. Крім того, сертифікати одержали рідні полеглих Героїв України зі складу Національної гвардії: солдата Артема Амеліна, майора Вадима Зеленюка, молодшого сержанта Євгена Білаша, зі складу Державної прикордонної служби України: полковника Юрія Юрчика, майстер-сержанта Олександра Маслака, майстер-сержанта Максима Стрижака, а також зі складу Державної служби з надзвичайних ситуацій – молодшого сержанта служби цивільного захисту Іллі Ахметгарєєва.

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