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Посадовця КП “Київблагоустрій” затримали під час отримання 100 тисяч грн хабаря за дозвіл на торгівлю у столиці

Посадовець висунув вимогу підприємцю надати йому по 10 тисяч гривень за кожен МАФ.

Посадовця КП “Київблагоустрій” затримали під час отримання 100 тисяч грн хабаря за дозвіл на торгівлю у столиці
Фото: Київська міська прокуратура

Посадовця КП “Київблагоустрій” затримали під час отримання 100 тисяч грн хабаря за дозвіл на торгівлю у столиці, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Згідно з матеріалами слідства, посадовець висунув вимогу підприємцю надати йому по 10 тисяч гривень за кожен об’єкт пересувної торгівлі (МАФи на колесах).

У ході контролю за вчиненням злочину посадовця КП «Київблагоустрій» затримано під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині чиновника Фонду держмайна затримали під час отримання хабаря за надання нерухомості в оренду. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення від посади.

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