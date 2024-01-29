​Комітет Ради ініціює створення ТСК з питань функціонування Києва під час війни

Комітет Верховної Ради з питань держвлади ініціює створення тимасової спеціальної комісії (ТСК) з питань функціонування Києва під час війни. Вона займеться питаннями моделі управління в місті, стану метрополітену, громадського транспорту та іншими.

Про це LB.UA повідомив нардеп фракції "Слуга народу", голова підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

"Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. У той же час критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це - наслідок низького рівня менеджменту", - сказав він.

На його думку, система управління в місті також перебуває в хаосі.

"Київрада без незалежного виконкому, "біполярна" КМДА (і виконавчий орган, і елемент державної вертикалі, і сам за собою наглядач. КМВА, відсутність у місті районних рад… Це все впливає на комфорт та безпеку містян, чисельність яких вже перевищує показники, які були до початку повномасштабного вторгнення, та обороноздатність території", - підкреслив нардеп.

Безгін наголосив, що депутати вирішили йти саме шляхом спеціальної комісії, а не слідчої.

"Бо мета не тільки в тому, щоб знайти причини топ-проблем в столиці та відповідальних, але й запропонувати шляхи їх вирішення, як через законодавчі ініціативи, так і за рахунок публічного адвокування інтересу киян", - пояснив депутат.

Безгін розповів, що вже сьогодні розіслано листи на представників усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК.

"Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради", - пообіцяв він.

За його словами, спеціальна комісія розгляне наступні питання: