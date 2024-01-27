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Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Таку заяву він зробив під час зустрічі із міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом.

Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії
Умєров запропонував провести форум оборонних індустрій України та країн Балтії
Фото: Міноборони

Під час зустрічі із міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом під час його візиту до Києва глава Міноборони України Рустем Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

"До участі в форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації", – сказав Умєров.

Ґабріелюс Ландсберґіс зауважив, що Литва зацікавлена у вивчені військового досвіду України у відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

"Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів", – зазначив Ґабріелюс Ландсберґіс.

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