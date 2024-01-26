Якою буде внутрішньополітична ситуація у країні у 2024-му? Якою - взаємодія з західними партнерами? Чи вдасться досягти взаємодії влади з бізнесом? Чи можлива лібералізація і демократичний поступ під час війни? Що робити з поверненням українців додому і з людським потенціалом загалом? Яким має бути новий суспільний договір? Ці питання лягли в основу обговорення під час дискусійної панелі “2024: сценарії для країни”, яка відбулася 25 січня в рамках спецпроєкту LB.ua й EFI Group “Нова країна”.

Спікерами панелі цього разу були:

Давид Арахамія - керівник фракції “Слуга народу” у Верховній Раді; Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

Ігор Ліскі - голова наглядової ради EFI Group Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Павло Шеремета - ексміністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи; Фото: Макс Требухов Павло Шеремета

Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України; Фото: Макс Требухов Елла Лібанова

Також до обговорення долучався перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко та запрошені гості.

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко

Модерувала дискусію шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

“Соціологія демонструє, що суспільство, яке півтора-два роки тому було згуртоване навколо спротиву, сьогодні розділяється, на жаль. І, за прогнозом, може розділитися 50 на 50. Тобто половина людей, умовно, буде казати: давайте закінчувати вже як є чи в будь-яких компромісних сценаріях. А інша - воюватимемо до перемоги. І з цим буде пов’язано багато викликів, які відіб’ються на всіх аспектах життя”, - зазначив під час дискусії керівник фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.

Фото: Макс Требухов Учасники дискусії '2024: сценарії для країни'

На думку Елли Лібанової, Україні слід готуватися до зміни демографічної ситуації, а саме до депопуляції.

“Так, нас не буде 40 млн. І тим більше не буде 52, як було на 1 січня 92-го року. Давайте про це забудемо. Ми можемо досягти 40-мільйонного населення, але за рахунок потужної імміграції", – вважає професорка.

Фото: Макс Требухов Елла Лібанова під час дискусії

“Роздумуючи про сценарії 24 року, на майбутнє точно треба дивитися через призму фронту. Нам точно потрібна перемога. Або ми точно маємо завадити поразці. Чим більше вона насуватиметься, тим менше буде єдності, менше інвестицій, гірше буде демографія. Ми маємо стати сильнішими, об’єднанішими, більш підготовленими з точки зору захисту країни”, - зазначив голова наглядової ради EFІ Group Ігор Ліскі.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

“У нас є внутрішній інвестиційний ресурс. Ми це бачимо по вулицях Києва, по площі ринок у Львові, по центральних площах інших західноукраїнських міст. Ми бачимо достатньо велике споживання. Це означає, що гроші в країні є. Коли ми говоримо про мобілізацію людей, ми також повинні говорити про мобілізацію грошей. Інструмент такої мобілізації є заощадження. І про це дуже мало говорять в Україні”, - зазначив Павло Шеремета.

Фото: Макс Требухов Павло Шеремета

Розгорнуті виступи основних спікерів панелі чекайте незабаром на LB.ua.

Фото: Макс Требухов Учасники дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Під час дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

Фото: Макс Требухов Під час дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Оксана Продан, народний депутат 7го і 8го скликань, Радник Голови Асоціаціі міст України

Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

Фото: Макс Требухов Під час дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Павло Шеремета

Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Телеведучий та офіцер ЗСУ Єгор Чечеринда'

Фото: Макс Требухов Під час дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Учасники дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Під час дискусії '2024: сценарії для країни'

Фото: Макс Требухов Лілія Григорович, народна депутатка 2-6 скликань, кандидатка філософських наук '

Фото: Макс Требухов Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький

Фото: Макс Требухов Соня Кошкінв

Фото: Макс Требухов Групове фото після дискусії

Ще по темі: