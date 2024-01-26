Якою буде внутрішньополітична ситуація у країні у 2024-му? Якою - взаємодія з західними партнерами? Чи вдасться досягти взаємодії влади з бізнесом? Чи можлива лібералізація і демократичний поступ під час війни? Що робити з поверненням українців додому і з людським потенціалом загалом? Яким має бути новий суспільний договір? Ці питання лягли в основу обговорення під час дискусійної панелі “2024: сценарії для країни”, яка відбулася 25 січня в рамках спецпроєкту LB.ua й EFI Group “Нова країна”.
Спікерами панелі цього разу були:
- Давид Арахамія - керівник фракції “Слуга народу” у Верховній Раді;
- Ігор Ліскі - голова наглядової ради EFI Group
- Павло Шеремета - ексміністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи;
- Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України;
Також до обговорення долучався перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко та запрошені гості.
Модерувала дискусію шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.
“Соціологія демонструє, що суспільство, яке півтора-два роки тому було згуртоване навколо спротиву, сьогодні розділяється, на жаль. І, за прогнозом, може розділитися 50 на 50. Тобто половина людей, умовно, буде казати: давайте закінчувати вже як є чи в будь-яких компромісних сценаріях. А інша - воюватимемо до перемоги. І з цим буде пов’язано багато викликів, які відіб’ються на всіх аспектах життя”, - зазначив під час дискусії керівник фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.
На думку Елли Лібанової, Україні слід готуватися до зміни демографічної ситуації, а саме до депопуляції.
“Так, нас не буде 40 млн. І тим більше не буде 52, як було на 1 січня 92-го року. Давайте про це забудемо. Ми можемо досягти 40-мільйонного населення, але за рахунок потужної імміграції", – вважає професорка.
“Роздумуючи про сценарії 24 року, на майбутнє точно треба дивитися через призму фронту. Нам точно потрібна перемога. Або ми точно маємо завадити поразці. Чим більше вона насуватиметься, тим менше буде єдності, менше інвестицій, гірше буде демографія. Ми маємо стати сильнішими, об’єднанішими, більш підготовленими з точки зору захисту країни”, - зазначив голова наглядової ради EFІ Group Ігор Ліскі.
“У нас є внутрішній інвестиційний ресурс. Ми це бачимо по вулицях Києва, по площі ринок у Львові, по центральних площах інших західноукраїнських міст. Ми бачимо достатньо велике споживання. Це означає, що гроші в країні є. Коли ми говоримо про мобілізацію людей, ми також повинні говорити про мобілізацію грошей. Інструмент такої мобілізації є заощадження. І про це дуже мало говорять в Україні”, - зазначив Павло Шеремета.
Розгорнуті виступи основних спікерів панелі чекайте незабаром на LB.ua.
Ще по темі:
- Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
- Вимога партнерів по НАТО: хочете в Альянс – вступайте до ЄС, – Корнієнко
- "В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52", – директорка Інституту демографії та соцдосліджень Елла Лібанова
- Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями