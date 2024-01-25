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Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства

Президент наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства
Президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, процес скринінгу "закладає основу для переговорів" про вступ України до ЄС.

"Це результат наших домовленостей, досягнутих із Президенткою Урсулою фон дер Ляєн у Давосі... Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції", - йдеться  в дописі. 

Зеленський наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

  • 25 січня у Брюсселі відбулося установче засідання української делегації та представників Єврокомісії у межах переговорного процесу. 
  • Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії. Також блок підтвердив надання Україні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.
  • Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна першою запустила так званий селф-скринінг законодавства на відповідність до європейського. За його результатами з'ясувалося, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу. 
  • 17 січня цього року Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.
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