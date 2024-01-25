Президент наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

Президент Володимир Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, процес скринінгу "закладає основу для переговорів" про вступ України до ЄС.

"Це результат наших домовленостей, досягнутих із Президенткою Урсулою фон дер Ляєн у Давосі... Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції", - йдеться в дописі.

Зеленський наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".