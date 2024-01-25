"УДАР" заявив про появу фейкових каналів, які працюють від імені команди Кличка

У соцмережах та месенджерах з’явилися фейкові канали, що імітують онлайн-представництва команди Віталія Кличка та поширюють брехню. Це продовження наступу окремих представників центральної влади на незалежні медіа, підприємців та опозицію. Про це йдеться у заяві пресслужби партії «УДАР Віталія Кличка».

Фейковий канал команди Кличка

«У соціальних мережах та месенджерах з’явилися фейкові канали, які намагаються імітувати онлайн-представництва команди Віталія Кличка. Їх дописи містять неправдиві факти і мають провокаційний характер, проте широко тиражуються провладними телеграм-каналами та медіа. Ця хвиля брехні та фейків, спотворення реальності свідчить про продовження наступу окремих представників центральної влади на незалежні медіа, підприємців та опозицію», - заявляють в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії наголошують, що замість боротьби з корупцією в Україні борються зі свободою.

«Окремі представники центральної влади замість боротьби з корупцією у власних лавах, замість боротьби з ворогом витрачають бюджетні кошти на те, щоб знищити свободи, за які сьогодні бореться Україна», - йдеться в заяві УДАРу.

Пресслужба партії публікує посилання на офіційні сторінки та канали Віталія Кличка, УДАРу та волонтерської ініціативи представників команди УДАРу - волонтерського штабу «Українська команда».

«Користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації! Не дозволяйте маніпулювати собою!» - закликає «УДАР Віталія Кличка».