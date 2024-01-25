Кличко передав захисникам на Донбас партію дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав партію дронів 42 бригаді, яка захищає Україну на сході. Цей подарунок захисники отримали в день заснування бригади. Про це Кличко повідомив у Facebook.

«Сьогодні день свого заснування відзначає 42 окрема механізована бригада оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Зараз бійці захищають Україну на передовій на Донбасі. Передали їм в подарунок 50 FPV-дронів. Щоб допомагали нашим захисникам нищити ворога! Наближаємо Перемогу разом!» - наголосив Віталій Кличко.

Він також побажав бійцям успішно виконаних бойових завдань, сил, оптимізму та якнайшвидшого повернення додому з перемогою.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом - Володимиром Кличком.

Також Кличко повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які Київ спрямував у 2023 році на допомогу військовим, понад 1 мільярд гривень було витрачено на закупівлю дронів для ЗСУ.