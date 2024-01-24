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Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро від ЄС, – Шмигаль після зустрічі з Фіцо

Також уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Крім того, Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро від ЄС, – Шмигаль після зустрічі з Фіцо
Денис Шмигаль і Роберт Фіцо, Ужгород, 24 січня 2024
Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що щойно завершив зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Сторони домовились:

  • Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
  • Країни будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
  • Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
  • Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Шмигаль зазначив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання обох країн.

Прем’єр подякував словацькому народу за допомогу Україні та українцям у ці непрості часи.

Нагадаємо, рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги розглянуть на саміті Євроради 1 лютого.

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