Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро від ЄС, – Шмигаль після зустрічі з Фіцо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що щойно завершив зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Сторони домовились:
- Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
- Країни будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
- Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
- Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
Шмигаль зазначив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання обох країн.
Прем’єр подякував словацькому народу за допомогу Україні та українцям у ці непрості часи.
Нагадаємо, рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги розглянуть на саміті Євроради 1 лютого.