Шмигаль і глава Мінфіну США обговорили співпрацю України з МВФ і Євросоюзом і конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.
За словами Шмигаля, Єллен високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Очільниця американського Мінфіну запевнила, що підтримка нашої держави залишається пріоритетом для президента США Джо Байдена та уряду.
Прем'єр-міністр зазначив, що Україні тісно співпрацює з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховує на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. "Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", - наголосив Шмигаль.
Також у розмові йшлося про конфіскацію російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. "Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - сказав Шмигаль.
Які є структурні маяки МВФ
- У 2023 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.
- 17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.
- Серед них, зокрема:
- затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня);
- ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків;
- оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом;
- представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики;
- внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків;
- розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання державних інвестицій;
- ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня);
- передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут;
- відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки та ін.