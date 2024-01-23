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Шмигаль і глава Мінфіну США обговорили співпрацю України з МВФ і Євросоюзом і конфіскацію російських активів

Єллен оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Шмигаль і глава Мінфіну США обговорили співпрацю України з МВФ і Євросоюзом і конфіскацію російських активів
Онлайн-розмова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністерки фінансів США Джанет Єллен, 23 січня 2024 року.
Фото: Пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

За словами Шмигаля, Єллен високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Очільниця американського Мінфіну запевнила, що підтримка нашої держави залишається пріоритетом для президента США Джо Байдена та уряду.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україні тісно співпрацює з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховує на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. "Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", - наголосив Шмигаль.

Також у розмові йшлося про конфіскацію російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. "Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - сказав Шмигаль.

Які є структурні маяки МВФ

  • У 2023 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.
  • 17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.
  • Серед них, зокрема:
  1. затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня);
  2. ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків;
  3. оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом;
  4. представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики;
  5. внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків;
  6. розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання державних інвестицій;
  7. ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня);
  8. передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут;
  9. відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки та ін.
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