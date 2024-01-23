Шмигаль і глава Мінфіну США обговорили співпрацю України з МВФ і Євросоюзом і конфіскацію російських активів

Єллен оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

За словами Шмигаля, Єллен високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Очільниця американського Мінфіну запевнила, що підтримка нашої держави залишається пріоритетом для президента США Джо Байдена та уряду.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україні тісно співпрацює з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховує на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. "Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави", - наголосив Шмигаль.

Також у розмові йшлося про конфіскацію російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. "Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - сказав Шмигаль.

Які є структурні маяки МВФ

У 2023 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.

17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.

Серед них, зокрема: