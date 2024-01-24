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Річні результати державного Приватбанку: 26,8 млрд грн податку і зростання прибутку до оподаткування вдвічі

Водночас обсяг депозитів громадян виріс на 18%.

Річні результати державного Приватбанку: 26,8 млрд грн податку і зростання прибутку до оподаткування вдвічі
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Найбільший банк країни оприлюднив результати минулого року. Прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року, повідомляє PrivatBank Insider. 

У 2023 році банк продовжив підтримувати українську економіку, збільшивши чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% до понад 30 млрд грн.

Висока довіра громадян та підприємств до банку та стабілізація ситуації в країні дозволили збільшити обсяги депозитів на 85 млрд грн (18%).

Таке зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу банку на 16,7 млрд грн. Ще 3,0 млрд грн приросту чистого процентного доходу завдячує процентній політиці, що реалізовувалась НБУ протягом 2023 року. Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягши 24,4 млрд грн. В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем.

Якість кредитного портфеля поступово покращується, що дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшились на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

За результатами 2023 року Приватбанк спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено в 2021-2022 роках одночасно з дивідендами). Більша частина чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету.

Зазначається, що банк перерахував на благодійність понад 300 млн грн.

У свою чергу, заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив: “Успіх Приватбанку має безпосередній ефект на забезпечення фінансової стабільності України та зміцнення економіки держави в умовах війни, тому Мінфін продовжить підтримувати ініціативи Банку, націлені на прибутковість та удосконалення фінансової системи”.

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