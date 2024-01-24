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Зеленський скасував регіональну поїздку через падіння російського літака Іл-76, - ЗМІ

Інформацію підтвердили в Офісі президента.

Зеленський скасував регіональну поїздку через падіння російського літака Іл-76, - ЗМІ
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський скасував регіональну поїздку до центральних областей України.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента України.

Зазначається, що поїздку скасували до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

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Також, за даними РБК-Україна, Володимир Зеленський заборонив призначати на завтра, 25 січня, зустрічі для привітань зі своїм днем народження.

  • Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, однак за твердженням російської сторони, обмін зірвався внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. ГУР не володіє інформацією щодо перебування українських полонених на борту російського літака ІЛ-76.

  • Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.

  • Про те, що на борту Іл-76 нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили.

  • В офіційні заяві Генштабу ЗСУ ідеться, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема - на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
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