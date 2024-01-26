В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень

Україна програє Росії інформаційну війну, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
Під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна" вона наголосила, що людям потрібно пояснювати, що відбувається: які є проблеми, як вони можуть перерости в виклики, загрози і ризики. Зокрема, українцям потрібно пояснювати демографічну ситуацію.
"Ми маємо говорити, що так, в Україні буде депопуляція. Так, нас не буде 40 млн. І тим більше не буде 52, як було на 1 січня 92-го року. Давайте про це забудемо. Ми можемо досягти 40-мільйонного населення, але за рахунок потужної імміграції", – сказала професорка.
Окрім того, всі 6 млн українців, які виїхали (а з урахуванням трудових мігрантів, які виїхали до війни – 9 млн), до України не повернуться.
"Моя мрія, щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина – це буде чудово", – пояснила професорка.
Лібанова розповіла, що після воєн на Балканах до своїх країн повернулася третина тих, хто виїхав.
"Якщо в нас буде половина – це клас. Якщо ми думаємо, що європейські країни почнуть масово витісняти українців – не почнуть. Вони дуже зацікавлені в такій робочій силі. За даними і німецьких, і польських дослідників, 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту", – зазначила вона.
Лібанова наголосила, що кожен день війни працює на те, щоб повернулося менше українців.
"Чи можемо ми розраховувати на бебі-бум після війни? Ні, не можемо", – підкреслила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.
Більше на цю тему: "Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»" на LB.ua.