В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень

Бебі-буму не буде, а повернуться з-за кордону не всі ті, хто виїхав через війну.

Україна програє Росії інформаційну війну, вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна" вона наголосила, що людям потрібно пояснювати, що відбувається: які є проблеми, як вони можуть перерости в виклики, загрози і ризики. Зокрема, українцям потрібно пояснювати демографічну ситуацію.

"Ми маємо говорити, що так, в Україні буде депопуляція. Так, нас не буде 40 млн. І тим більше не буде 52, як було на 1 січня 92-го року. Давайте про це забудемо. Ми можемо досягти 40-мільйонного населення, але за рахунок потужної імміграції", – сказала професорка.

Окрім того, всі 6 млн українців, які виїхали (а з урахуванням трудових мігрантів, які виїхали до війни – 9 млн), до України не повернуться.

"Моя мрія, щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина – це буде чудово", – пояснила професорка.

Лібанова розповіла, що після воєн на Балканах до своїх країн повернулася третина тих, хто виїхав.

"Якщо в нас буде половина – це клас. Якщо ми думаємо, що європейські країни почнуть масово витісняти українців – не почнуть. Вони дуже зацікавлені в такій робочій силі. За даними і німецьких, і польських дослідників, 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту", – зазначила вона.

Лібанова наголосила, що кожен день війни працює на те, щоб повернулося менше українців.

"Чи можемо ми розраховувати на бебі-бум після війни? Ні, не можемо", – підкреслила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Більше на цю тему: "Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»" на LB.ua.