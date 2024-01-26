Серед постраждалих двоє дітей. Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів.

Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду, поранивши 6 людей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує.

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість встановлюють.

На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуємо.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки отримали поранення 6 місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також зазнала поранень дівчинка 8 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували у своїх домівках.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію в цілому по області станом на ранок 26 січня.

Покровський район. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляна Красногорівка та околиці Іллінки і Романівки. В Очеретинській громаді пошкоджено 2 будинки у Новобахмутівці. У Новогродівці пошкоджено 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю. У Мирнограді внаслідок ракетного удару поранено 6 людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство і 29 автомобілів.

Краматорський район. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без жертв і руйнувань.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 1 адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 95 осіб, у тому числі 26 дітей.