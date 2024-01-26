Кількість жертв ракетної атаки Росії на Харків 23 січня зросла до 11

Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.

Унаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня загинуло 11 людей.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", – йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова 23 січня 2024 року