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Кількість жертв ракетної атаки Росії на Харків 23 січня зросла до 11

Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.

Кількість жертв ракетної атаки Росії на Харків 23 січня зросла до 11
Харків, обстріл 23 січня
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Унаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня загинуло 11 людей.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", – йдеться в повідомленні.  

Обстріл Харкова 23 січня 2024 року

  • Вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.

  • 24 січня роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки було завершено. 25 січня в Харкові оголошено днем жалоби.
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