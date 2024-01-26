Кількість жертв ракетної атаки Росії на Харків 23 січня зросла до 11

Унаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня загинуло 11 людей.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.
"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", – йдеться в повідомленні.
Обстріл Харкова 23 січня 2024 року
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Вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.
- 24 січня роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки було завершено. 25 січня в Харкові оголошено днем жалоби.