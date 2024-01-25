Іл-76 - військовий літак Росії і виконує військові завдання, а не перевозить полонених, - представник ГУР

Іл-76 є військовим літаком, і його не мали залучати до роботи гуманітарних місій, як-от обмін полоненими.
Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
"Це військовий літак - Іл-76 - вже достатньо застарілої модифікації, озброєний гарматою, який стоїть на озброєнні так званих військово-космічних сил держави-агресора... І, власне, виконує бойові завдання. Відповідно, не мав бути залучений до роботи гуманітарних місій", - сказав Юсов.
За його словами, над Білгородщиною польоти цивільної авіації заборонені через близькість до фронту, бо територія "насичена" російськими засобами радіоелектронної боротьби, ППО, ПРО і розрахунками зенітно-ракетних комплексів. До того ж, у день падіння Іл-76 РФ здійснювала з цієї території пуски дронів-камікадзе.
Юсов зауважив, що інформації, багато, тому аби перевірити її достовірність, необхідний повний доступ до місця падіння літака, до його уламків, а це російська сторона не допустить.
Представник ГУР додав, що інші борти, які перебували поруч зі збитим Іл-ом на летовищі, могли перевозити зброю або особовий склад. Однак інформація потребує ще перевірки.
Юсов запевнив, що Україна продовжить наполягати на проведенні обмінів.
"Попри всі складнощі Україна продовжить роботу з підготовки наступних обмінів і контакти щодо цього питання безумовно будуть тривати. Ми справді цінуємо життя наших військовослужбовців, а також цивільних заручників, які перебувають у російські неволі. Вчора мав бути 50-ий обмін за період повномасштабного вторгнення. Не жаль, не відбувся", - сказав представник української розвідки
Подробиці про падіння Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості". Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.