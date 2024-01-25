Іл-76 - військовий літак Росії і виконує військові завдання, а не перевозить полонених, - представник ГУР

Іл-76 є військовим літаком, і його не мали залучати до роботи гуманітарних місій, як-от обмін полоненими.

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Це військовий літак - Іл-76 - вже достатньо застарілої модифікації, озброєний гарматою, який стоїть на озброєнні так званих військово-космічних сил держави-агресора... І, власне, виконує бойові завдання. Відповідно, не мав бути залучений до роботи гуманітарних місій", - сказав Юсов.

За його словами, над Білгородщиною польоти цивільної авіації заборонені через близькість до фронту, бо територія "насичена" російськими засобами радіоелектронної боротьби, ППО, ПРО і розрахунками зенітно-ракетних комплексів. До того ж, у день падіння Іл-76 РФ здійснювала з цієї території пуски дронів-камікадзе.

Юсов зауважив, що інформації, багато, тому аби перевірити її достовірність, необхідний повний доступ до місця падіння літака, до його уламків, а це російська сторона не допустить.

Представник ГУР додав, що інші борти, які перебували поруч зі збитим Іл-ом на летовищі, могли перевозити зброю або особовий склад. Однак інформація потребує ще перевірки.

Юсов запевнив, що Україна продовжить наполягати на проведенні обмінів.

"Попри всі складнощі Україна продовжить роботу з підготовки наступних обмінів і контакти щодо цього питання безумовно будуть тривати. Ми справді цінуємо життя наших військовослужбовців, а також цивільних заручників, які перебувають у російські неволі. Вчора мав бути 50-ий обмін за період повномасштабного вторгнення. Не жаль, не відбувся", - сказав представник української розвідки

Подробиці про падіння Іл-76