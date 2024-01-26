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Стосовно високопосадовця поліції Києва, у якого виявили необґрунтовані активи, проведуть службове розслідування

Поліцейський надав усі необхідні пояснення до НАЗК, наголосили в поліції.

Стосовно високопосадовця поліції Києва, у якого виявили необґрунтовані активи, проведуть службове розслідування
Національна поліція
Фото: Нацполіція

Правоохоронці проведуть службове розслідування щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва. Раніше НАЗК виявило у нього необґрунтовані активи на майже 3,9 млн гривень.

Про це розповів представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко, передає Укрінформ.

“Для перевірки цих відомостей у главку поліції столиці буде призначене службове розслідування, та відповідні компетентні служби нададуть із вказаного приводу свою правову оцінку”, - розповів Грищенко.

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Він зазначив, що начальник управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва надав усі необхідні пояснення до НАЗК.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві.

  • НАЗК моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека, що фігурував у журналістському розслідуванні.

  • НАЗК виявило у заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн гривень.

  • НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи. Різниця між витратами і доходами становить понад 4,4 млн гривень.
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