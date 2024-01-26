Стосовно високопосадовця поліції Києва, у якого виявили необґрунтовані активи, проведуть службове розслідування

Правоохоронці проведуть службове розслідування щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва. Раніше НАЗК виявило у нього необґрунтовані активи на майже 3,9 млн гривень.
Про це розповів представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко, передає Укрінформ.
“Для перевірки цих відомостей у главку поліції столиці буде призначене службове розслідування, та відповідні компетентні служби нададуть із вказаного приводу свою правову оцінку”, - розповів Грищенко.
Він зазначив, що начальник управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва надав усі необхідні пояснення до НАЗК.
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