Гнилі продукти і пліснява на стінах: Обмудсман показав умови перебування дітей у центрі реабілітації на Хмельниччині

В ізоляторі, який облаштований як приміщення для перебування хворих дітей, проживають сторонні особи.

Співробітники Офісу омбудсмана під час моніторингового візиту до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» на Хмельниччині виявили низку порушень.

Про це йдеться в дописі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у соцмережах.

Співробітники Офісу побачили плісняву на стінах, гнилі продукти харчування, неналежні умови для здобуття освіти і відсутність роботи психолога.

Окрім цього, в закладі підвальне приміщення використовують як укриття, а в ізоляторі, який облаштований як приміщення для перебування хворих дітей, проживають сторонні особи. "Ці порушення мають бути усунені. А права дітей — поновлені", - наголосив Лубінець.