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Гнилі продукти і пліснява на стінах: Обмудсман показав умови перебування дітей у центрі реабілітації на Хмельниччині

В ізоляторі, який облаштований як приміщення для перебування хворих дітей, проживають сторонні особи.

Гнилі продукти і пліснява на стінах: Обмудсман показав умови перебування дітей у центрі реабілітації на Хмельниччині
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство»
Фото: Офіс омбудсмана

Співробітники Офісу омбудсмана під час моніторингового візиту до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» на Хмельниччині виявили низку порушень.

Про це йдеться в дописі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у соцмережах. 

Співробітники Офісу побачили плісняву на стінах, гнилі продукти харчування, неналежні умови для здобуття освіти і відсутність роботи психолога.

Окрім цього, в закладі підвальне приміщення використовують як укриття, а в ізоляторі, який облаштований як приміщення для перебування хворих дітей, проживають сторонні особи. "Ці порушення мають бути усунені. А права дітей — поновлені", - наголосив Лубінець.

  • Представники Офісу омбудсмана уже відвідували цей заклад на Хмельниччині, зокрема, влітку 2023 року. Тоді теж виявили чимало порушень і склали акти.
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