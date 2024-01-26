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Репродуктивні клітини військових у випадку загибелі не утилізовуватимуть - Рада обіцяє внести зміни до 23 березня - Радуцький

До 23 березня 2024 року ухвалений закон ще не діє. До цього часу депутати обіцяють внести необхідні зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих захисників

Репродуктивні клітини військових у випадку загибелі не утилізовуватимуть - Рада обіцяє внести зміни до 23 березня - Радуцький
Фото: EPA/UPG

Клініки не утилізовуватимуть репродуктивні клітини військовослужбовців у випадку їхньої загибелі, розповів LB.ua Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування.

Саме він вніс обговорювану правку до законопроєкту 3496-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".

Як пояснив Радуцький, цей закон стосувався військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей. Питання загиблих захисників документ не враховував. Це, за його словами, суперечило статті 248 Цивільного кодексу України, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя.

Тому, до 23 березня 2024 року (дата, коли обговорюваний закон вступає в дію) Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів, каже Радуцький.

Зміни до Цивільного кодексу плануються, як невідкладна поправка на найближчому засіданні ВР, додає депутат.

"До 23 березня буде все зроблено для того, щоб кожна родина військового, яка хоче зберегти про нього пам'ять, змогла це зробити і це все буде сплачено державою", - запевнив Радуцький.

Нагадаємо, адвокатка Олена Бабич 26 січня опублікувала допис, де вказала на підпункт 3, пункту 2 згаданого закону. Вона звучить так:

"у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією".

Зазначимо, що далі йдеться про те, що це не стосуватиметься осіб, які до набрання чинності закону за рахунок власних коштів оплачували послугу із зберігання своїх репродуктивних клітин.

Радуцький знову ж зауважує, що до 23 березня цей закон ще не діє, тож в клініках не утилізовуватимуть сперму та яйцеклітини захисників і захисниць. До цього часу депутати мають внести зміни, які унеможливлять це і після 23-го числа.

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