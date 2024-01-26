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​Міністри закордонних справ України і Данії обговорили проведення форуму оборонних індустрій

"Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", - заявив Дмитро Кулеба.

​Міністри закордонних справ України і Данії обговорили проведення форуму оборонних індустрій
Прапор Данії
Фото: radatv

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Данії Ларс Люкке Расмуссен обговорили проведення форуму оборонних індустрій.

Про це Кулеба розповів на спільній пресконференції у Миколаєві, де відбулося відкриття данського посольства.

Форум буде двосторонній, велику увагу приділять безпілотникам, оскільки Данія має серйозний потенціал у виробництві БпЛА.

"Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", – сказав Кулеба.

  • Про спільне виробництво дронів Україна домовилася також із Великобританією. Під час візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва стало відомо, що  Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках. При цьому близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
  • Цього місяця Президент Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.
  • Нині стало відомо, що українці мають намір перенести частину виробництва дронів до Литви.
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