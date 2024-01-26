Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Данії Ларс Люкке Расмуссен обговорили проведення форуму оборонних індустрій.
Про це Кулеба розповів на спільній пресконференції у Миколаєві, де відбулося відкриття данського посольства.
Форум буде двосторонній, велику увагу приділять безпілотникам, оскільки Данія має серйозний потенціал у виробництві БпЛА.
"Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", – сказав Кулеба.
- Про спільне виробництво дронів Україна домовилася також із Великобританією. Під час візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва стало відомо, що Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках. При цьому близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
- Цього місяця Президент Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.
- Нині стало відомо, що українці мають намір перенести частину виробництва дронів до Литви.