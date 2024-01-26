Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Данії Ларс Люкке Расмуссен обговорили проведення форуму оборонних індустрій.

Про це Кулеба розповів на спільній пресконференції у Миколаєві, де відбулося відкриття данського посольства.

Форум буде двосторонній, велику увагу приділять безпілотникам, оскільки Данія має серйозний потенціал у виробництві БпЛА.

"Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів", – сказав Кулеба.