Поліція знешкодила угруповання "Біле братерство", яке збувало на Дніпропетровщині наркотики з річним прибутком у 50 млн грн. Для ліквідації наркосиндикату було залучено 480 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаментів та територіальних управлінь карного розшуку і боротьби з наркозлочинністю під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

За даними Нацполіції, щомісячно учасники злочинної організації отримували майже 10 кг "майстер-кладів" з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували амфетамін, солі PVP та метадон. Крім того, вирощували канабіс на присадибних ділянках для продажу та обладнали лабораторію для виготовлення психотропів.

Фото: Національна поліція Ліквідували організацію, яка розповсюджувала наркотики у Дніпропетроській області

Як встановили поліцейські, фігуранти отримували майже 10 кг так званих «майстер-кладів» з забороненими речовинами, з яких розфасовували та розповсюджували 3 000 доз амфетаміну, 5 000 доз солей A-PVP та 2 000 доз метадону. Також спільники облаштували лабораторію для виготовлення заборонених речовин.

ПІд час обшуків слідчі вилучили майже десять кг коноплі та більше двох кілограмів синтетичних наркотиків, крім того танковий і ручний кулемети, чотири гранатомети, шість пістолетів, три дрони, понад 500 набоїв різного калібру, мобільні телефони та компʼютерну техніку та більш ніж два мільйона гривень в різній валюті.

Фото: Національна поліція Річний оборот Білого братерства складав 50 млн гривень

Наркотрафік налагодив 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування "Біле братерство", основний склад якого поліцейські ліквідували ще у 2018 році. До свого злочинного плану він залучив 16 осіб, які відповідали за виготовлення, фасування, розподіл та збут наркотиків на території Нікополя та Покровська Дніпропетровської області з оборотом в майже 4 мільйони гривень на місяць.

Наркоділки за вказівкою свого ватажка постійно змінювали адреси фасування наркотиків, SIM-картки та банківські рахунки, через які здійснювався переказ коштів, здобутих від "бізнесу".

За силової підтримки полку поліції особливого призначення правоохоронці провели 70 обшуків за місцями мешкання фігурантів та інших об’єктах нерухомості, якими вони користуються.

Фото: Національна поліція Всього затримали 17 учасників організації, включаючи ватажків

Всього затримали 17 учасників злочинної організації, включаючи їх ватажка. 2 співорганізаторам та учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за створення та керівництво злочинною організацією та участь у ній (ч. 1 та ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України) та незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Обраний запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.