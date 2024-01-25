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НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на мільйони гривень у одного з керівників поліції Києва

Йдеться, зокрема, про нерухомість та автомобіль.

НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на мільйони гривень у одного з керівників поліції Києва
НАЗК
Фото: slovoidilo.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Такі висновки НАЗК зробило під час проведення моніторингу способу життя поліцейського.

“У 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тис. грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися”, - повідомляє НАЗК.

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Крім того, у 2023 році дружина поліцейського за довіреності від свекрухи придбала 0,12 га землі у Київській області. Вартість ділянки становить понад 3 млн гривень.

Антикорупційний орган наголошує, що заощадження та загальні офіційні доходи поліцейського, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

“Зазначимо, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці”, - повідомляє НАЗК. 

НАЗК направило матеріали стосовно правоохоронця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). В свою чергу, САП має вирішити питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 гривень необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

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