Це вже четвертий його візит до нашої держави на посту керівника МЗС.

Укриття в готелі, куди спускався міністр під час тривоги

В Україну прибув із візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Як ідеться в його дописі в інстаграмі, це вже четверті відвідини нашої держави на посту глави МЗС.

Расмуссен зазначив, що йому довелося перебути повітряну тривогу в укритті готелю.

"Відпочили не зовсім добре, тому що вчора ввечері була повітряна тривога, і нам довелося вирушити в укриття готелю. Нам пощастило і з теплом, і водою", - написав він.

Міністр оприлюднив відео з моментом спуску в укриття і зазначив, що далеко не у всіх українці, які постійно живуть серед повітряних тривог, є комфортні укриття.