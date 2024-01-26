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В Україну прибув міністр закордонних справ Данії

Це вже четвертий його візит до нашої держави на посту керівника МЗС.

В Україну прибув міністр закордонних справ Данії
Укриття в готелі, куди спускався міністр під час тривоги
Фото: instagram.com/larsloekke

В Україну прибув із візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Як ідеться в його дописі в інстаграмі, це вже четверті відвідини нашої держави на посту глави МЗС.

Расмуссен зазначив, що йому довелося перебути повітряну тривогу в укритті готелю.

"Відпочили не зовсім добре, тому що вчора ввечері була повітряна тривога, і нам довелося вирушити в укриття готелю. Нам пощастило і з теплом, і водою", - написав він.

Міністр оприлюднив відео з моментом спуску в укриття і зазначив, що далеко не у всіх українці, які постійно живуть серед повітряних тривог, є комфортні укриття.

  • Один з останні візитів Расмуссена відбувся торік у жовтні. Тоді міністр анонсував відкриття офісу посольства Данії у Миколаєві. Глава МЗС перебував на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.
  • Напередодні Расмуссен побував у Кишиневі, де теж відкривав посольство своєї країни в Молдові.
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