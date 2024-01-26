В Україну прибув із візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
Як ідеться в його дописі в інстаграмі, це вже четверті відвідини нашої держави на посту глави МЗС.
Расмуссен зазначив, що йому довелося перебути повітряну тривогу в укритті готелю.
"Відпочили не зовсім добре, тому що вчора ввечері була повітряна тривога, і нам довелося вирушити в укриття готелю. Нам пощастило і з теплом, і водою", - написав він.
Міністр оприлюднив відео з моментом спуску в укриття і зазначив, що далеко не у всіх українці, які постійно живуть серед повітряних тривог, є комфортні укриття.
- Один з останні візитів Расмуссена відбувся торік у жовтні. Тоді міністр анонсував відкриття офісу посольства Данії у Миколаєві. Глава МЗС перебував на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.
- Напередодні Расмуссен побував у Кишиневі, де теж відкривав посольство своєї країни в Молдові.