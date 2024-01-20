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Війна між Україною та Росією має завершитись відмовою РФ від ядерної зброї, — Міноборони

У Міноборони закінчення війни бачать перемовинами, поверненням Україні земель та зречення Росії ядерної зброї.

Війна між Україною та Росією має завершитись відмовою РФ від ядерної зброї, — Міноборони
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк
Фото: mil.gov.ua

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю Tagesspiegel зазначив, що війна повинна завершитися лише на умовах відмови Росії від ядерної зброї та перемовинами, пише "Радіо Свобода".

Гаврилюк зазначає, що "всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком".

"Під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї. Тоді завершення війни, повернення усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога", — додав він.

Далі — будуть підписані угоди з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. "Цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава – загроза миру, – пояснив заступник міністра оборони.

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