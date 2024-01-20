У Сочі (РФ) помітили ще один російський літак ДРЛО А-50, повідомляє "Кримський вітер".
Об'єкт тепер базується на цивільному аеродромі.
Цю інформацію передали Збройним Силам України.
Телеграм-канал оприлюднив фото літака із затримкою, щоб зберегти анонімність своїх джерел.
- Цього місяця стало відомо, що українські захисники літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляли про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.