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На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50

Цю інформацію передали Збройним Силам України.

На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
літак А-50
Фото: mil.in.ua

У Сочі (РФ) помітили ще один російський літак ДРЛО А-50, повідомляє "Кримський вітер".

Об'єкт тепер базується на цивільному аеродромі. 

Цю інформацію передали Збройним Силам України. 

Телеграм-канал оприлюднив фото літака із затримкою, щоб зберегти анонімність своїх джерел.

літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50
Фото: Крымский ветер
літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50

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