Телеграм-канал оприлюднив фото літака із затримкою, щоб зберегти анонімність своїх джерел.

Об'єкт тепер базується на цивільному аеродромі.

У Сочі (РФ) помітили ще один російський літак ДРЛО А-50, повідомляє "Кримський вітер" .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies