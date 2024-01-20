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Путіну не вдалося залучити білоруську армію до сухопутних операцій в Україні, - розвідка

Україна відстежує і вивчає ситуацію.

Путіну не вдалося залучити білоруську армію до сухопутних операцій в Україні, - розвідка
Представник ГУР Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російський диктаторі Володимир Путін наразі не зміг залучити армію Білорусі безпосередньо до війни в Україні.

Про це в етері телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, Росія також використовує Білорусь, щоб відволікати українські сили.

"Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення додаткових точок напруги. Але в залученні безпосередньо білоруської армії до загарбницької війни проти України, до сухопутних операцій Путін не дійшов, такої інформації немає", - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що ситуацію відстежують, моніторять і вивчають.

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі ознак формування наступальних угруповань наразі не виявляють. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
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