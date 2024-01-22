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Російська армія вдарила артилерією по Куп’янську. Є жертви

Загинула людина, її особу встановлюють.

Російська армія вдарила артилерією по Куп’янську. Є жертви

Російська армія вдарила артилерією по Куп'янську на Харківщині. Внаслідок влучання загинула людина, ще один чоловік зазнав поранень. 

Про це повідомили у Харківській ОВА.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, відомо про постраждалого 66-річного чоловіка. Одна людина загинула, її дані встановлюються. Також на цю хвилину 

Внаслідок обстрілу спалахнув автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину. 

Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. Ворог збільшив обстріли населених пунктів Куп'янщини. 

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