NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині майже сотня гірників опинилась під землею через обстріли і знеструмлення шахт

Наразі електропостачання вдалося відновити і шахтарів нічого не загрожує.

На Донеччині майже сотня гірників опинилась під землею через обстріли і знеструмлення шахт
Фото: ukrinform.ua

Росіяни обстріляли Донеччину, внаслідок чого було припинене електропостачання двох вугільних підприємств.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, на момент атаки під землею перебували 94 гірники. 

"Одразу після обстрілу вони були сповіщені про аварійну ситуацію. Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує", - зазначив очільник області.

  • Минулого місяця росіяни обстріляли одну зі шахт "Торецьквугілля", був поранений працівник, а роботу шахти зупинили через пошкоджене обладнання.
  • Раніше чере ворожу атаку на Торецьк була частково зруйнована будівля шахти. Під завалами опинилися чотири робітниці підприємства.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies