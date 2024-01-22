СБУ затримала тік-токера з Одеси, який вихваляв удар "Іскандерами" по Харкову 2 січня

Серез затриманих ще три проросійські агітатори, які захоплювалися російським вторгненням.

Служба безпеки України затримала чотирьох ворожих інтернет-агітаторів, серед яких тік-токер з Одеси, який вихваляв удар "Іскандерами" по Харкову 2 січня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

СБУ викрила чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України, закликали українців до капітуляції та розпалювали ненависть серед різних національних громад України. Вони також героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру Україні та дискредитували командування Сил оборони.

В Одесі працівники СБУ затримали місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року.

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Фото: СБУ

Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграм агітувала українців "скласти зброю" і не чинити спротив рашистам.

Фото: СБУ

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, маючи посвідку на проживання в рф, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

Фото: СБУ

У Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації «народовладдя». Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Також він поширював дезінформацію про діяльність Сил безпеки і оборони на території прифронтового регіону.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.