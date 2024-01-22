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​Поліція зареєструвала чотири провадження щодо прослуховування журналістів Bihus.Info

Щеодне провадження - у Служби безпеки.

​Поліція зареєструвала чотири провадження щодо прослуховування журналістів Bihus.Info
Голова Національної поліції Іван Вигівський
Фото: Пресслужба МВС

Стосовно прихованої зйомки працівників Bihus.Info поліція зареєструвала чотири провадження.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Укрінформ.

"Одне провадження  - у Служби безпеки. Друге провадження - навіть не одне, а звернулося до нас четверо представників від Bihus, ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій. Bihus опублікував, що Служба безпеки вже певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатися", - сказав Вигівський.

Він також поінформував, що у справі про перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова встановлені чотири безпосередні учасники. Зараз проводяться слідчі дії, оглядаються телефони.

  • 16 грудня сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Пізніше сайт уже видалив новину і відео. На ролику були уривки телефонних розмов операторів і сммниці (не журналістів) про наркотики та відео вживання ними ймовірно наркотичних речовин. 
  • Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що депутати звернуться до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами.
  • Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.
  • СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info. Повідомлялося, що за командою Bihus.info стежили близько 30 людей
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