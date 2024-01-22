​Поліція зареєструвала чотири провадження щодо прослуховування журналістів Bihus.Info

Стосовно прихованої зйомки працівників Bihus.Info поліція зареєструвала чотири провадження.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Укрінформ.

"Одне провадження - у Служби безпеки. Друге провадження - навіть не одне, а звернулося до нас четверо представників від Bihus, ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій. Bihus опублікував, що Служба безпеки вже певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатися", - сказав Вигівський.

Він також поінформував, що у справі про перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова встановлені чотири безпосередні учасники. Зараз проводяться слідчі дії, оглядаються телефони.