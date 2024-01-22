​Поліція зареєструвала чотири провадження щодо прослуховування журналістів Bihus.Info

Стосовно прихованої зйомки працівників Bihus.Info поліція зареєструвала чотири провадження.
Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Укрінформ.
"Одне провадження - у Служби безпеки. Друге провадження - навіть не одне, а звернулося до нас четверо представників від Bihus, ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій. Bihus опублікував, що Служба безпеки вже певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатися", - сказав Вигівський.
Він також поінформував, що у справі про перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова встановлені чотири безпосередні учасники. Зараз проводяться слідчі дії, оглядаються телефони.
- 16 грудня сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Пізніше сайт уже видалив новину і відео. На ролику були уривки телефонних розмов операторів і сммниці (не журналістів) про наркотики та відео вживання ними ймовірно наркотичних речовин.
- Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що депутати звернуться до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами.
- Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.
- СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info. Повідомлялося, що за командою Bihus.info стежили близько 30 людей.