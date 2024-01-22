ДБР каже, що мало оперативну інформацію про намір Мазепи виїхати для переховування від слідства

Сухачов також сказав, що забудова земель Київської ГЕС, яку інкримінують Мазепі і ще 11 фігурантам, може призвести до техногенної катастрофи.

Державне бюро розслідувань отримало оперативну інформацію, що бізнесмен Ігор Мазепа зібрався виїхати з України для переховування від слідства. Про це на брифінгу 22 січня повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

Як відомо, Мазепу затримали 19 січня при спробі перетину україно-польського кордону. У заснованій ним інвестиційній компанії Concord Capital тоді сказали, що бізнесмен нібито їхав на Давоський економічний форум, а згодом Криворізький цементний завод заявив, що поїздка мала бути пов'язана з пошуком інвестицій для нього.

"Директор ДБР нагадав, що загалом в межах даного кримінального провадження досліджується причетність вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн. Основного фігуранта даного кримінального провадження було затримано на кордоні, коли він намагався виїхати з країни, щоб уникнути певних процесуальних дій. Дійсно, Державне бюро розслідувань отримало оперативну інформацію про те, що фігурант може покинути територію України з метою переховування від слідства", – йдеться у повідомленні бюро.

Сухачов також сказав, що забудова земель Київської ГЕС, яку інкримінують Мазепі і ще 11 фігурантам, може призвести до техногенної катастрофи, що позначиться не лише на цих землях, а й Києві. Він підкреслив, що на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" ПАТ "Укргідроенерго". Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) та є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності.

Забудова на території землі Київської ГЕС почалася ще близько десяти років тому. З 2014 року заволодіння земель і гідротехнічних споруд розслідували різні правоохоронні органи, а в 2022 провадження передали в ДБР.

Бюро стверджує, що три "відомі бізнесмени" поділили між собою територію і домовились з усіма, хто приймає потрібні для них рішення та почали реалізовувати свою оборудку.

"Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, в тому числі – підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року", – повідомили в Бюро.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа (народився у Києві 2 серпня 1976 р.) – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік "Добробут", котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що слідчі дії відбувалися без ухвали суду, в бізнес-центрі вибили двері. "Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – йшлося в коментарі Concorde Capital.

Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на україно-польському кордоні, на переході Шегині. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки нібито мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Окрім Мазепи і його брата затримали тоді ще двох учасників схеми. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Ігор Мазепа і його брат Юрій та ще декілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС у 7 гектарів на суму 7 млн гривень. Також слідчі хочуть довести, що Мазепа намагався заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень.

Компанії Мазепи кажуть, що провадження проти нього – це тиск за його відстоювання інтересів бізнесу.

Ще в липні 2023 Офіс генерального прокурора і ДБР повідомили, що викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС. За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

29 листопада 2023 викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів.

19 січня Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в понад 300 млн. Прокуратура просила заставу в 700 млн гривень для Ігоря Мазепи і ще в 500 – для його брата. Таку суму пояснили матеріальним станом підозрюваного і його можливістю переховуватися від слідства.

22 січня вночі згорів заміський будинок Ігоря Мазепи. Причини пожежі з'ясовуються.