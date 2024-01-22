ДСНС попереджає про фейкову розсилку повідомлень про евакуацію

Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями.

Про таке повідомили у ДСНС.

У Службі наголосили, що ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень.

"Переходити за посиланнями вкрай небезпечно", – наголосили рятувальники.

Також додали, що, швидше за все, це справа рук кібершахраїв.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах", – додали у ДСНС.

Також фейки нещодавно розсилали і щодо Нацполіції. Ворожі TG-канали розповсюджували інформацію про те, що Нацполіції начебто дозволили розганяти мітинги за допомогою зброї та сльозогінного газу.