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Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження

Нацгардійця підозрюють у вбивстві двох цивільних жінок і двох правоохоронців.

Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Ілюстративне фото
Фото: МВС

Працівники ДБР і Нацполіція проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства нацгвардійцем чотирьох людей у місті Лиман Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. 

На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

За даними ДБР, по гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Бюро відкрило кримінальне провадження, проводить комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

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