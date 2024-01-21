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Росіяни сьогодні 24 рази обстрілювали Сумську область

Зафіксовано 96 вибухів.

Росіяни сьогодні 24 рази обстрілювали Сумську область
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні росіяни 24 рази обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 96 вибухів. Під обстріли потрапили Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів та стрілецького озброєння.

На Великописарівську громаду РФ скинула з безпілотників вибухові пристрої ВОГ, також обстріляли з гранатометів та мінометів.

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Росіяни скинули шість мін на територію Краснопільської громади і вибухівку з дронів.

У Свеській громаді зафіксували мінометний обстріл, по Білопільській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів й обстріляв з дрону-камікадзе.

Хотінська громада зазнала мінометного обстрілу, а на Юнаківську скинули з БпЛА вибухові пристрої ВОГ.

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл.

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