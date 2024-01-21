Росіяни сьогодні 24 рази обстрілювали Сумську область

Сьогодні росіяни 24 рази обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зафіксовано 96 вибухів. Під обстріли потрапили Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.
По Есманьській громаді ворог бив з мінометів та стрілецького озброєння.
На Великописарівську громаду РФ скинула з безпілотників вибухові пристрої ВОГ, також обстріляли з гранатометів та мінометів.
Росіяни скинули шість мін на територію Краснопільської громади і вибухівку з дронів.
У Свеській громаді зафіксували мінометний обстріл, по Білопільській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів й обстріляв з дрону-камікадзе.
Хотінська громада зазнала мінометного обстрілу, а на Юнаківську скинули з БпЛА вибухові пристрої ВОГ.
У Шалигинській громаді був мінометний обстріл.
- Сьогодні російська армія тричі била по Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії. Окупанти сім разів атакували регіон дронами-камікадзе і поцілили по районному центру та Мирівській громаді. Через обстріли у Нікополі пошкоджено дві п'ятиповерхівки й шість приватних осель.