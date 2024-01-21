Зеленський повідомив про “нові важливі перемовини з європейськими сусідами”

“...ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні", йдеться у зверненні президента.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про нові важливі перемовини з європейськими країнами.

Він зазначив, що за один цей день окупанти обстріляли понад сто міст, містечок, наших українських сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області.

“Особливо жорстокі російські удари − по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких”, − сказав він.

Президент додав, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. “Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними”, − підкреслив українській лідер.

“І ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України”, − додав Зеленський.

За його словами, особливий напрям – це Євросоюз і відносини з найближчими сусідами. “Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини”, − заявив він.