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Від початку тижня знешкодили майже 1400 вибухонебезпечних предметів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення цифра виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів сягнула до майже 100 000.

Від початку тижня знешкодили майже 1400 вибухонебезпечних предметів, – Генштаб
Майже 100 000 вибухонебезпечних предметів виявили від початку вторгнення
Фото: Генштаб

Від початку тижня з 15 по 21 січня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. 

Як інформує Генштаб, найбільше небезпечних знахідок виявили на території Харківської області – 1139.

  • У Херсонській області – 143.
  • У Миколаївській – 92.

Крім того, розмінували (перевірили) територію площею 1428,29 га.

  • Найбільше у Херсонській області – 1394,36 га.
  • У Миколаївській – 12,46 га.
  • У Харківській – 21,47 га.

Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у харківській області
Фото: Генштаб
Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у харківській області

Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів. 

  • Акваторії – 21,66 га
  • Автомобільних доріг – 804,84 км
  • Залізничних колій – 2293,68 км
  • Лінії електромереж – 435,86 км
  • Газогонів – 36,75 км.

"Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями", – наголосили у Генштабі.

Також закликають при виявленні підозрілих предметів не підходити, не чіпати і негайно телефонувати 101.

  • Військовслужбовці ЗСУ готуються розміновувати деокуповані території на нових машинах DOK-ING MV-4. Нещодавно Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій.
  • Крім того, Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря. Угода створює спеціальну групу із представників трьох союзників НАТО для боротьби з мінами.
  • Торік в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель. Цьогоріч аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування, виплатять понад 3 млрд грн. компенсацій.
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