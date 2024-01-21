Від початку тижня знешкодили майже 1400 вибухонебезпечних предметів, – Генштаб

Від початку тижня з 15 по 21 січня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів.
Як інформує Генштаб, найбільше небезпечних знахідок виявили на території Харківської області – 1139.
- У Херсонській області – 143.
- У Миколаївській – 92.
Крім того, розмінували (перевірили) територію площею 1428,29 га.
- Найбільше у Херсонській області – 1394,36 га.
- У Миколаївській – 12,46 га.
- У Харківській – 21,47 га.
Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів.
Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів.
- Акваторії – 21,66 га
- Автомобільних доріг – 804,84 км
- Залізничних колій – 2293,68 км
- Лінії електромереж – 435,86 км
- Газогонів – 36,75 км.
"Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями", – наголосили у Генштабі.
Також закликають при виявленні підозрілих предметів не підходити, не чіпати і негайно телефонувати 101.
- Військовслужбовці ЗСУ готуються розміновувати деокуповані території на нових машинах DOK-ING MV-4. Нещодавно Міноборони показало машини для розмінування звільнених територій.
- Крім того, Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря. Угода створює спеціальну групу із представників трьох союзників НАТО для боротьби з мінами.
- Торік в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель. Цьогоріч аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування, виплатять понад 3 млрд грн. компенсацій.