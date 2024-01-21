Від початку тижня знешкодили майже 1400 вибухонебезпечних предметів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення цифра виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів сягнула до майже 100 000.

Майже 100 000 вибухонебезпечних предметів виявили від початку вторгнення

Від початку тижня з 15 по 21 січня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Генштаб, найбільше небезпечних знахідок виявили на території Харківської області – 1139.

У Херсонській області – 143.

У Миколаївській – 92.

Крім того, розмінували (перевірили) територію площею 1428,29 га.

Найбільше у Херсонській області – 1394,36 га.

У Миколаївській – 12,46 га.

У Харківській – 21,47 га.

Фото: Генштаб Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у харківській області

Усього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів.

Акваторії – 21,66 га

Автомобільних доріг – 804,84 км

Залізничних колій – 2293,68 км

Лінії електромереж – 435,86 км

Газогонів – 36,75 км.

"Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями", – наголосили у Генштабі.

Також закликають при виявленні підозрілих предметів не підходити, не чіпати і негайно телефонувати 101.