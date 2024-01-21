Сьогодні російська армія тричі била по Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окупанти сім разів атакували регіон дронами-камікадзе і поцілили по районному центру та Мирівській громаді.

Через обстріли у Нікополі пошкоджено дві п'ятиповерхівки й шість приватних осель. В одній з хат сталося займання.

“Понівечені й підприємство та 3 господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач”, − зазначив голова ОВА.

Лисак додав, що жертв та постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака