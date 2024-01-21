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Росія знову вдарила по Нікополю, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будівлі

Окупанти били з артилерії й атакували дронами-камікадзе.

Росія знову вдарила по Нікополю, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будівлі
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Сьогодні російська армія тричі била по Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окупанти сім разів атакували регіон дронами-камікадзе і поцілили по районному центру та Мирівській громаді.

Через обстріли у Нікополі пошкоджено дві п'ятиповерхівки й шість приватних осель. В одній з хат сталося займання. 

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“Понівечені й підприємство та 3 господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач”, − зазначив голова ОВА.

Лисак додав, що жертв та постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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