Сьогодні російська армія тричі била по Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Окупанти сім разів атакували регіон дронами-камікадзе і поцілили по районному центру та Мирівській громаді.
Через обстріли у Нікополі пошкоджено дві п'ятиповерхівки й шість приватних осель. В одній з хат сталося займання.
“Понівечені й підприємство та 3 господарські споруди. Зачепило газогін і лінію електропередач”, − зазначив голова ОВА.
Лисак додав, що жертв та постраждалих унаслідок обстрілів немає.