Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки, – Bloomberg

Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки українських безпілотників.
"За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих", – повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії "Новатек".
Також видання зазначило, що, за даними компанії, "пожежа стала результатом "зовнішнього впливу", проте деталей не уточнили.
Порт Усть -Луга є одним із двох основних експортних джерел енергії в Балтійському морі, розташований приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Санкт-Петербурга.
Завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.
- Про пожежу в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ, де загорівся термінал газосховища "Новатек", повідомили вночі 21 січня. За інформацією росЗМІ російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті.
- У момент вибуху біля причалів перербували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.
- Пізніше міноборони РФ заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Також у мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
- Джерела LB.ua повідомили, що по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ — ураження були точними, почалася масштабна пожежа, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.