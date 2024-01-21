Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки, – Bloomberg

Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки українських безпілотників.

"За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих", – повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії "Новатек".

Також видання зазначило, що, за даними компанії, "пожежа стала результатом "зовнішнього впливу", проте деталей не уточнили.

Порт Усть -Луга є одним із двох основних експортних джерел енергії в Балтійському морі, розташований приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Санкт-Петербурга.

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.