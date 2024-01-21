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Кількість загиблих у Газі перевищила 25 000 осіб, – Reuters

За останню добу загинуло майже 180 осіб, це одна із найвищих цифр, починаючи від 7 жовтня минулого року.

Кількість загиблих у Газі перевищила 25 000 осіб, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих палестинців у секторі Гази внаслідок бойових дій між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС перевищила 25 тисяч осіб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані підконтрольного ХАМАСу Міністерства охорони здоров’я Гази.

Як йдеться у матеріалі, за останню добу загинули 178 палестинців, і це "стало одним із найбільш смертоносних днів війни" з початку загострення конфлікту 7 жовтня 2023 року.

Загалом загинули 25 105 палестинців, багато з них – жінки та діти. У Міністерстві зазначили, що більшість загиблих були цивільними.

Крім того, за даними Міністерства, 62 681 осіб зазнали поранень внаслідок ізраїльських ударів.

  • ЦАХАЛ виявив у Смузі Гази тунель, у якому бойовики ХАМАСу утримували близько 20 ізраїльських заручників. У тунелі були броньовані двері та вибухівка для захисту терористів і запобігання просуванню у пошуках заручників.
  • 11 січня у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом
  • Південна Африка просила суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”. 
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