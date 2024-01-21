Кількість загиблих у Газі перевищила 25 000 осіб, – Reuters

Кількість загиблих палестинців у секторі Гази внаслідок бойових дій між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС перевищила 25 тисяч осіб.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані підконтрольного ХАМАСу Міністерства охорони здоров’я Гази.
Як йдеться у матеріалі, за останню добу загинули 178 палестинців, і це "стало одним із найбільш смертоносних днів війни" з початку загострення конфлікту 7 жовтня 2023 року.
Загалом загинули 25 105 палестинців, багато з них – жінки та діти. У Міністерстві зазначили, що більшість загиблих були цивільними.
Крім того, за даними Міністерства, 62 681 осіб зазнали поранень внаслідок ізраїльських ударів.
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