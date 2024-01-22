У Дніпропетровській області уламки "шахеда" впали на територію підприємства

У Дніпропетровській області сили ППО знищили три ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
"Шахеди" збили у Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства.
"Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також він додав, що не припиняються атаки на Нікопольщину. Зокрема, ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру.
"Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо", – зауважив Лисак.
Окупанти вночі запустили по території України вісім ударних безпілотників. Всі "шахеди" знищили вогневі групи Повітряних сил. ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.