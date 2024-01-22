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У Дніпропетровській області уламки "шахеда" впали на територію підприємства

На місці пожежі виникла пожежа, її оперативно загасили.

У Дніпропетровській області уламки "шахеда" впали на територію підприємства
Фото: Сили оборони Півдня

У Дніпропетровській області сили ППО знищили три ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

"Шахеди" збили у Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства. 

"Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

Також він додав, що не припиняються атаки на Нікопольщину. Зокрема, ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру.

"Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо", – зауважив Лисак. 

Окупанти вночі запустили по території України вісім ударних безпілотників. Всі "шахеди" знищили вогневі групи Повітряних сил. ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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