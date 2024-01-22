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15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за літаками ЗСУ на Дніпропетровщині

Чоловік облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за літаками ЗСУ на Дніпропетровщині
Затримання агента ФСЮ На Дніпропетровщині
Фото: ssu.gov.ua

За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми отримав агент ФСБ Росії, який шпигував за бойовими літаками Збройних сил України на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів. Також фігурант «полював» за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт", - йдеться в повідомленні.

Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, чоловік облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на його картку гроші.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації на території регіону у травні 2023 року. Ним виявився 44-річний мешканець Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт на Одещині. Для збору інформації він почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.

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