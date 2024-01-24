Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі

Болгарські депутати від правлячої більшості готують закон про звільнення російської власності та надання болгарській державі контролю над величезним російським туристичним курортом Камчія на узбережжі Чорного моря.

"Курорт "Камчія", який рекламується як "освітній, культурний, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм", належить російській столиці Москві, але управляється в Болгарії громадянами Болгарії, які формально не підпадають під санкції ЄС", – пише Euractive.

Депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" Івайло Мірчев каже, що курорт діє як російський анклав на болгарському узбережжі вже понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, а у відповідь на безупинну агресію Росії вводяться нові", – додав він.

Крім того, депутат зауважив, що для того, щоб Болгарія могла виконати свої зобов'язання щодо забезпечення виконання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно прийняти спеціальний закон.

У виданні зазначають, що незадовго до початку війни в Україні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі.

Також, як йдеться у матеріалі, Департамент власності Москви звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії "Лукойл" керівником центру "Камчія".

Директива Москви щодо курорту з'явилася на тлі блокування та конфіскації російської власності в інших країнах ЄС. Можлива майбутня передача права власності на Російський центр приватній російській компанії може запобігти конфіскації на користь держави та збільшити вартість активів Лукойлу в Болгарії, які також виставлені на продаж.