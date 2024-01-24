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Байден і Трамп перемогли на праймеріз у Нью-Гемпширі

Головна суперниця експрезидента Ніккі Гейлі не зніматиме кандидатури.

Байден і Трамп перемогли на праймеріз у Нью-Гемпширі
Ніч первинних виборів республіканців у Нью-Гемпширі, 24 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, тоді як президент Джо Байден здобув перемогу з боку демократів як кандидат, ім’я якого довелося вписувати у бюлетень.

Про це пише Associated Press.

Другою стала головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі. Республіканці отримали відповідно 54% і 44,5% голосів.

Гейлі заявила, що не зніматиме своєї кандидатури до праймеріз у її рідному штаті Південна Кароліна, де вона була губернатором. 

Кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі веде кампанію в Нью-Гемпширі
Фото: EPA/UPG
Кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі веде кампанію в Нью-Гемпширі

Переконлива перемога колишнього президента робить листопадовий бій-реванш з Байденом ймовірнішим, ніж будь-коли. 

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“Байден не проводив агітаційну кампанію в штаті та не вносив своє ім’я в бюлетень після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною”, − зазначає видання.

Близько 70% виборців із 37 тисяч вписали його ім’я вручну.

  • У неділю стало відомо, що губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс, основний конкурент Трампа, вибув з президентських перегонів і підтримав експрезидента.
  • Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
  • Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
  • Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
  • Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
  • Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
  • Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".

Детальніше про останній етап перегонів республіканців за участь у виборах президента США у 2024-му читайте у матеріалі Lb.ua "Трамп у пошуках віцепрезидента".

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