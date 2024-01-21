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Губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс вибув з президентської гонки

ДеСантіс підтримав свого колишнього суперника, експрезидента США Дональда Трампа.

Губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс вибув з президентської гонки
Губернатор штату Флорида, республіканець Рон ДеСантіс
Фото: ЕРА/UPG

Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс, якого колись вважали найкращим шансом республіканців “залишити експрезидента Дональда Трампа у минулому”, вибув з цьогорічних президентських перегонів.

Про це пише Reuters.

45-річний ДеСантіс підтримав Трампа у відео, опублікованому на соціальній платформі X.

На початку 2023 року Рон ДеСантіс лідирував у кількох опитуваннях громадської думки проти Трампа. Але підтримка губернатора Флориди знизилася протягом кількох місяців через “помилкову стратегію передвиборчої кампанії, його невпевненість у спілкуванні з виборцями й досі непохитну владу Трампа над більшою частиною партійної бази”.

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Боротьбу за висунення в президенти від Республіканської партії продовжують лише два кандидати: сам Трамп і експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

  • Чергові праймеріз Республіканської партії відбудуться у Нью-Гемпширі 23 січня. Переможець змагатиметься з президентом Джо Байденом, передбачуваним кандидатом від Демократичної партії, на загальних виборах у листопаді.
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