Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс, якого колись вважали найкращим шансом республіканців “залишити експрезидента Дональда Трампа у минулому”, вибув з цьогорічних президентських перегонів.

Про це пише Reuters.

45-річний ДеСантіс підтримав Трампа у відео, опублікованому на соціальній платформі X.

На початку 2023 року Рон ДеСантіс лідирував у кількох опитуваннях громадської думки проти Трампа. Але підтримка губернатора Флориди знизилася протягом кількох місяців через “помилкову стратегію передвиборчої кампанії, його невпевненість у спілкуванні з виборцями й досі непохитну владу Трампа над більшою частиною партійної бази”.

Боротьбу за висунення в президенти від Республіканської партії продовжують лише два кандидати: сам Трамп і експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

ДеСантіс офіційно вступив у президентські перегони у США цього року у травні.

Республіканець спочатку назвав війну в Україні “територіальною суперечкою”, яка не стосується “життєво важливих національних інтересів Америки”. Він пізніше свою риторику частково змінив, заявивши, зокрема, що президент РФ є воєнним злочинцем. Однак після цього ДеСантіс заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.