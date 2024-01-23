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Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО (оновлено)

Очікується, що рішення підпише Ердоган. 

Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО (оновлено)
Фото: Anadolu

Парламент Туреччини 23 січня почав розгляд законопроєкту, яким мають затвердити протокол вступу Швеції до НАТО, передає Türkiye.

Лідер Партії націоналістичного руху Девлет Бахчелі заявив, що їхня політсила підтримає Швецію. Очікується, що законопроєкт підтримає більшість депутатів.

Минулого місяця Комітет зі закордонних справ турецького парламенту дав зелене світло членству Швеції в НАТО.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок і не має точних термінів виконання.

Оновлення. Вloomberg повідомив, що турецький парламент підтримав цей закон. Тепер його скерують на підпис Ердогану. Опісля документ передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.

Тепер останньою державою, яка має ратифікувати заявку Стокгольма, залишиться Угорщина.

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