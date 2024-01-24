Британці мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією, - Politico

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що британці мають підготуватися до того, що у разі війни з Росією їм доведеться служити у війську.

Про це пише видання Politico.

"Люди у Британії мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією, попередив очільник британської армії", - йдеться у повідомленні.

Генерал Сандерс також закликав британську владу "мобілізувати націю" для підготовки до війни з Росією.

Хоча він і не підтримує військового призову, Сандерс наголосив, що громадськість "має бути морально готовою" до військового конфлікту з РФ.

Видання зазначає, що промова Сандерса перегукується з подібними закликами інших західних воєначальників і високопосадовців, які попереджають про ризик великої війни між Росією і НАТО.