Британці мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією, - Politico

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що британці мають підготуватися до того, що у разі війни з Росією їм доведеться служити у війську.
Про це пише видання Politico.
"Люди у Британії мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією, попередив очільник британської армії", - йдеться у повідомленні.
Генерал Сандерс також закликав британську владу "мобілізувати націю" для підготовки до війни з Росією.
Хоча він і не підтримує військового призову, Сандерс наголосив, що громадськість "має бути морально готовою" до військового конфлікту з РФ.
Видання зазначає, що промова Сандерса перегукується з подібними закликами інших західних воєначальників і високопосадовців, які попереджають про ризик великої війни між Росією і НАТО.
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