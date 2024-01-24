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Сили ППО збили дві ворожі ракети Х-59 над Дніпром

Уламки ворожої ракети впали на одне з підприємств у Дніпрі. 

Сили ППО збили дві ворожі ракети Х-59 над Дніпром
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Сьогодні бійці ПвК "Схід" збили ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Дніпропетровщиною. Напередодні в області було гучно через вибухи.

Про це повідомили ПвК "Схід" у Facebook.

Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів деталі. 

Він зазначив, що уламки ворожої ракети впали на одне з підприємств у Дніпрі. 

"Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки", – ідеться у повідомленні.

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