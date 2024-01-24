Сили ППО збили дві ворожі ракети Х-59 над Дніпром

Уламки ворожої ракети впали на одне з підприємств у Дніпрі.

Сьогодні бійці ПвК "Схід" збили ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Дніпропетровщиною. Напередодні в області було гучно через вибухи.

Про це повідомили ПвК "Схід" у Facebook.

Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів деталі.

Він зазначив, що уламки ворожої ракети впали на одне з підприємств у Дніпрі.

"Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки", – ідеться у повідомленні.