Північну Корею відвідав віцеміністр закордонних справ Китаю

До Північної Кореї приїхала урядова делегація Китаю на чолі з віцеміністром закордонних справ Сунь Вейдуном, пише Bloomberg.
Пхеньян намагається зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою на тлі поглиблення конфронтації з Вашингтоном.
Офіційне центральне інформаційне агентство КНДР повідомило, що делегація прибула до столиці ще вчора після перетину сухопутного кордону між країнами. Більше подробиць про візит немає.
Зазначимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається наочно продемонструвати своє партнерство з Китаєм і Росією, намагаючись вийти з дипломатичної ізоляції та зміцнити свою позицію в регіоні.
Пхеньян хоче приєднатися до єдиного фронту проти Сполучених Штатів, зазначає видання.
- У вересні Кім Чен Ин їздив на російський Далекий Схід для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Низка експертів вважає, що він також хоче зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Кім також запросив високопосадовців Китаю на великі державні заходи, пообіцявши зміцнити двосторонні відносини.
- Китайська делегація на чолі з віцепрем'єром Лю Гочжуном відвідала урочистості з нагоди 75-ї річниці заснування Північної Кореї торік у вересні, незадовго до поїздки Кіма до Росії. У липні Кім запросив офіційного представника правлячої партії Китаю Лі Хунчжуна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу на великий військовий парад у Пхеньяні, де він випустив свої найпотужніші, потенційно ядерні ракети, якими він погрожує Сполученим Штатам, Південній Кореї та Японії.