Північну Корею відвідав віцеміністр закордонних справ Китаю

Пхеньян намагається зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою на тлі дипломатичної ізоляції.

До Північної Кореї приїхала урядова делегація Китаю на чолі з віцеміністром закордонних справ Сунь Вейдуном, пише Bloomberg.

Пхеньян намагається зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою на тлі поглиблення конфронтації з Вашингтоном.

Офіційне центральне інформаційне агентство КНДР повідомило, що делегація прибула до столиці ще вчора після перетину сухопутного кордону між країнами. Більше подробиць про візит немає.

Зазначимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається наочно продемонструвати своє партнерство з Китаєм і Росією, намагаючись вийти з дипломатичної ізоляції та зміцнити свою позицію в регіоні.

Пхеньян хоче приєднатися до єдиного фронту проти Сполучених Штатів, зазначає видання.