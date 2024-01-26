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Північну Корею відвідав віцеміністр закордонних справ Китаю

Пхеньян намагається зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою на тлі дипломатичної ізоляції.

Північну Корею відвідав віцеміністр закордонних справ Китаю
Віце міністр закордонних справ Китаю Сунь Вейдун
Фото: EPA/UPG

До Північної Кореї приїхала урядова делегація Китаю на чолі з віцеміністром закордонних справ Сунь Вейдуном, пише Bloomberg.

Пхеньян намагається зміцнити зв'язки з Пекіном і Москвою на тлі поглиблення конфронтації з Вашингтоном.

Офіційне центральне інформаційне агентство КНДР повідомило, що делегація прибула до столиці ще вчора після перетину сухопутного кордону між країнами. Більше подробиць про візит немає.

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Зазначимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається наочно продемонструвати своє партнерство з Китаєм і Росією, намагаючись вийти з дипломатичної ізоляції та зміцнити свою позицію в регіоні.

Пхеньян хоче приєднатися до єдиного фронту проти Сполучених Штатів, зазначає видання.

  • У вересні Кім Чен Ин їздив на російський Далекий Схід для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Низка експертів вважає, що він також хоче зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Кім також запросив високопосадовців Китаю на великі державні заходи, пообіцявши зміцнити двосторонні відносини.
  • Китайська делегація на чолі з віцепрем'єром Лю Гочжуном відвідала урочистості з нагоди 75-ї річниці заснування Північної Кореї торік у вересні, незадовго до поїздки Кіма до Росії. У липні Кім запросив офіційного представника правлячої партії Китаю Лі Хунчжуна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу на великий військовий парад у Пхеньяні, де він випустив свої найпотужніші, потенційно ядерні ракети, якими він погрожує Сполученим Штатам, Південній Кореї та Японії.
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