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Китай просить Іран стримати хуситів у Червоному морі, – Reuters

Пекін погрожує Тегерану послабленням торгівлі. Китайські нафтопереробні заводи купили торік понад 90% іранської експортної сирої нафти.

Китай просить Іран стримати хуситів у Червоному морі, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримувати напади хуситів на кораблі в Червоному морі. В іншому разі це може зашкодити діловим відносинам з Пекіном, пише Reuters з посиланням на джерела.

Атаки у регіоні обговорили на кількох зустрічах у Пекіні та Тегерані. Водночас подробиць про учасників зустрічей чи те, коли саме вони відбулися – немає.

“По суті, Китай каже: “Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість”, − заявив один з іранських чиновників.

Через напади хуситів зросла вартість судноплавства та страхування, атаки порушили ключовий торговельний маршрут між Азією та Європою, який судна з Китаю використовують дуже часто.

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Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо постраждають будь-які судна, пов'язані з Китаєм, чи інтереси країни загалом. 

  • Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торгові відносини є односторонніми. Китайські нафтопереробні заводи, наприклад, купили торік понад 90% іранської експортної сирої нафти, оскільки санкції США відлякали багатьох інших клієнтів. Китайські фірми натомість отримали прибуток від великих знижок.
  • Проте на іранську нафту припадає лише 10% китайського імпорту сирої нафти, і Пекін має низку постачальників, які можуть закрити дефіцит з інших країн.

Попри важливість Китаю для Ірану, Тегеран, окрім хуситів в Ємені, також має довірені особи в Газі, Лівані, Сирії та Іраку, окрім хуситів у Ємені. Його регіональні альянси та пріоритети відіграли важливу роль у прийнятті рішень.

Військові удари американських та британських сил по об'єктах хуситів у Ємені цього місяця не змогли зупинити напади на кораблів. Угруповання контролює більшу частину Ємену, включно зі столицецю Саною та великою частиною узбережжя Червоного моря країни біля протоки Баб-ель-Мандаба.

Високопосадовець США заявив, що Вашингтон попросив Китай використати свій вплив на Іран, щоб переконати його стримати хуситів, зокрема в розмовах держсекретаря Ентоні Блінкена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана цього місяця з головою відділу міжнародних зв’язків Комуністичної партії Китаю Лю Цзяньчао.

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