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Китай і Росія запустили супутники, які можуть використовувати для нападу на об'єкти США, — Bloomberg

США заявляють, що Китай і Росія маскують загрози нападу з їхніх супутників.

Китай і Росія запустили супутники, які можуть використовувати для нападу на об'єкти США, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Згідно з новим звітом Космічних сил США, Китай і Росія запустили супутники, які призначені для огляду та ремонту інших космічних апаратів, але можуть бути використані для нападу на об'єкти США.

Про це пише видання Bloomberg.

Природа подвійного призначення деяких космічних кораблів, таких як китайські супутники Shijian 17 і 21, ускладнює виявлення, приписування або пом'якшення протикосмічних випробувань або ворожої діяльності.

У звіті ідеться також про те, що Росія і Китай розробляють і випробовують протикосмічну зброю, щоб завдавати шкоди або знищувати супутники, а також космічні служби.

Китай також розробляє — і може бути близький до розгортання — наземні лазери, здатні пошкоджувати, а не лише тимчасово засліплювати супутникові датчики США. 

«Вони часто маскують або приховують цю діяльність, щоб уникнути міжнародного осуду», — йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, Китай розробляє супутникові системи перевірки та ремонту, які можуть функціонувати як зброя, і запустив кілька супутників для тестування орбітального обслуговування і запобігання утворенню сміття.

У січні 2022 року китайський Shijian-21 відбуксирував недіючий китайський геостаціонарний супутник на орбіту, де він не становив би загрози для інших кораблів.

Зазначається, що китайський Shijian 17 має роботизовану руку для боротьби з іншими супутниками, а Росія «розгорнула кілька прототипів орбітальних антисупутників на низькій навколоземній орбіті», включаючи моделі Cosmos 2504, 2519 і 2536, щоб «перевірити можливості кінетичного ураження».

У 2019 році одна з моделей Cosmos перевірила свою антисупутникову зброю, «викинувши об’єкт поблизу російського супутника».

Китай, ймовірно, розробляє глушники для широкого спектра супутникового зв'язку, що підтримують урядові та військові операції, оскільки в його військових навчаннях регулярно використовують глушники супутникового зв'язку, космічних радарів і супутникових навігаційних систем, таких як GPS, — заявили Космічні сили.

Згідно зі звітом, Китай зараз використовує понад 300 супутників дистанційного зондування з різними датчиками, «покращуючи здатність китайських військових спостерігати за авіаносцями США, експедиційними ударними групами та розгорнутими аерокрилами». 

Незважаючи на те, що Росія володіє одними з найпотужніших у світі індивідуальних супутників дистанційного зондування, все ж вона відстає, у порівнянні із США та Китаєм.

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